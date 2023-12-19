Эндрик: В Реале я хотел бы выиграть 5-ть титулов Лиги чемпионов и 10 раз - Ла Лигу

Бразильский футболист Эндрик Фелипе сейчас играет за "Палмейрас", но когда ему исполнится 18-ть, он перейдет в "Реал". В грудь 2022 года эти два клуба заключили соглашение о трансфере игрока.

Футболист рассказал изданию The Athleti, что с детства мечтал играть за "Реал" и рассказал, сколько трофеев хотел бы выиграть с испанским клубом.