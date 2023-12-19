Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эндрик: В Реале я хотел бы выиграть 5-ть титулов Лиги чемпионов и 10 раз - Ла Лигу
Футболист будет играть за испанский клуб, когда ему исполнится 18-ть
The Athletiс
Бразильский футболист Эндрик Фелипе сейчас играет за "Палмейрас", но когда ему исполнится 18-ть, он перейдет в "Реал". В грудь 2022 года эти два клуба заключили соглашение о трансфере игрока.
Футболист рассказал изданию The Athleti, что с детства мечтал играть за "Реал" и рассказал, сколько трофеев хотел бы выиграть с испанским клубом.
"С детства я мечтал играть за "Реал Мадрид", потому что мой папа всегда был болельщиком этого клуба. Сейчас мне 17 лет, но я имею четыре титула с "Палмейрасом". Вот чем я действительно горжусь. Но в Мадриде хотел бы выиграть 5-ть титулов Лиги чемпионов и 10 раз Ла Лигу".
Популярное сейчас
- Источник: Динамо и Полесье сделали предложение игроку Черноморца
- Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико
- Тренер Жироны: Мы знаем, что на Довбика можем отдать пас, а он может принять и создать
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке