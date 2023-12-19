  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эндрик: В Реале я хотел бы выиграть 5 титулов Лиги чемпионов и 10 раз - Ла Лигу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эндрик: В Реале я хотел бы выиграть 5 титулов Лиги чемпионов и 10 раз - Ла Лигу

Испания
Обновлено

Футболист будет играть за испанский клуб, когда ему исполнится 18

Эндрик: В Реале я хотел бы выиграть 5 титулов Лиги чемпионов и 10 раз - Ла Лигу

The Athletiс

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Бразильский футболист Эндрик Фелипе сейчас играет за "Палмейрас", но когда ему исполнится 18, он перейдет в "Реал".

В декабре 2022 года два клуба заключили соглашение о трансфере игрока.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Футболист рассказал изданию The Athletic, что с детства мечтал играть за "Реал" и рассказал, сколько трофеев хотел бы выиграть с испанским клубом.

"С детства я мечтал играть за "Реал Мадрид", потому что мой папа всегда был болельщиком этого клуба. Сейчас мне 17 лет, но я имею четыре титула с "Палмейрасом". Вот чем я действительно горжусь. Но в Мадриде хотел бы выиграть 5 титулов Лиги чемпионов и 10 раз Ла Лигу".

По теме
yellow-arrow
Куртуа: В Реале меня уважают все, а в сборной Бельгии я этого не чувствую
yellow-arrow
Барселона - Альмерия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Райо - Валенсия. Яремчук вышел на замену и получил посредственные оценки
Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости