Эндрик: В Реале я хотел бы выиграть 5 титулов Лиги чемпионов и 10 раз - Ла Лигу

Бразильский футболист Эндрик Фелипе сейчас играет за "Палмейрас", но когда ему исполнится 18, он перейдет в "Реал".

В декабре 2022 года два клуба заключили соглашение о трансфере игрока.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Футболист рассказал изданию The Athletic, что с детства мечтал играть за "Реал" и рассказал, сколько трофеев хотел бы выиграть с испанским клубом.