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Эндрик: В Реале я хотел бы выиграть 5 титулов Лиги чемпионов и 10 раз - Ла Лигу
Футболист будет играть за испанский клуб, когда ему исполнится 18
The Athletiс
Бразильский футболист Эндрик Фелипе сейчас играет за "Палмейрас", но когда ему исполнится 18, он перейдет в "Реал".
В декабре 2022 года два клуба заключили соглашение о трансфере игрока.
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Футболист рассказал изданию The Athletic, что с детства мечтал играть за "Реал" и рассказал, сколько трофеев хотел бы выиграть с испанским клубом.
"С детства я мечтал играть за "Реал Мадрид", потому что мой папа всегда был болельщиком этого клуба. Сейчас мне 17 лет, но я имею четыре титула с "Палмейрасом". Вот чем я действительно горжусь. Но в Мадриде хотел бы выиграть 5 титулов Лиги чемпионов и 10 раз Ла Лигу".
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