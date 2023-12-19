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Барселона - Альмерия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" - "Альмерия": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Барселона" после трех подряд неудач примет главного аутсайдера сезона в Испании, и это удобный шанс вернуться на победную стезю.
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"Альмерия" не просто идет на последнем, 20-м месте - она даже ни разу не выиграла в стартовых 17 турах Ла Лиги. Кроме того, у команды Гаиски Гаритано худшая оборона в лиге (39 пропущенных) и она проиграла все 7 последних выездов.
У каталонцев, конечно, хватает своих проблем, что доказала невнятная ничья с "Валенсией" (1:1) в прошлом туре. Тем не менее, на фоне этой "Альмерии" даже нынешний Левандовский - просто зверь.
Сколько поляк с партнерами забьют безнадежному оппоненту - узнаем в среду, 20 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 20:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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