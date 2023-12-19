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Куртуа: В Реале меня уважают все, а в сборной Бельгии я этого не чувствую
Голкипер не чувствует себя комфортно в сборной Бельгии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер Тибо Куртуа высказался о конфликте с тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско и извинился перед болельщиками.
"Это было неправильное решение - уйти после матча против Австрии. Я хотел бы извиниться перед командой, а особенно перед болельщиками".
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"Капитанство здесь ни при чем. Вся эта история намного сложнее. Если бы это касалось сугубо капитанской должности, я бы подал в отставку еще в марте. Кевин капитан? Без проблем. Я был единственным из трех присутствующих капитанов, а тренер национальной сборной ни разу со мной не поговрил. Только за минуту до тренировки спросил, как дела в Мадриде, и все. В "Реале" меня уважают все в клубе. С Бельгией я этого не чувствую..."
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