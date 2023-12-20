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Примера. Шесть голов на Метрополитано, прагматичная Валенсия, Севилья снова жива
Вторник в Испании порадовал очень разным футболом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Оборона победила атаку - таков итог противостояния на "Вальекасе".
Целых 90 минут "Молнии" пытались играть первым номером, что-то создавать, но моменты у них были только на старте, когда Лежен чуть-чуть промахнулся, а Паласона классно нейтрализовал Мамардашвили.
В остальном "Валенсия" грамотно вязала соперника, не давала ему разбегаться, а на 61-й минуте Серхи Канос показал, что не зря взял почетную "семерку" - его сольный проход и удар в девятку был великолепен.
"Райо" мог отыграться всего раз - на 89-й минуте Альваро Гарсия убегал в отрыв, но его успел ценой удаления остановить Коррея.
Наш Роман Яремчук вышел минут за 10 до конца и успел всего 4 раза коснуться мяча.
1 - @valenciacf_en have picked up their first win at Vallecas in @LaLigaEN since May 2013 (4-0), having failed to win on any of their last six league visits to Rayo Vallecano until today (D3 L3).— OptaJose (@OptaJose) December 19, 2023
Presence. pic.twitter.com/rUQiRHokQy
В таблице победа вывела "Летучих мышей" на 10-е место с 23 очками. У "Райо" - 11-я строчка и 20 баллов.
18-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Валенсия" - 0:1
Гол: Канос, 61
"Райо Вальекано": Димитриевский - Рацу (Фалькао, 80), Мумин, Лежен, Чаваррия - Паласон (Альваро Гарсия, 81), Унаи Лопес (Кике Перес, 69), Сисс, де Фрутос (Бебе, 69) - де Томас, Камельо (Нтека, 62)
"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Диахаби, Москера, Васкес (Фулькье, 71) - Диего Лопес (Фран Перес, 71), Гильямон, Пепелу, Канос (Уго Гонсалес, 82) - Дуро (Яремчук, 82), Амалла (Паулиста, 90+2)
Предупреждения: Кике Перес, 70, Нтека, 90+5 - Гильямон, 34, Васкес, 50, Амалла, 75, Фран Перес, 81, Диахаби, 90+5
Удаление: Коррея, 90+1
Магия "Метрополитано" наконец дала сбой. "Матрасники" не победили здесь впервые за 20 матчей.
Подвел хозяев черногорец Стефан Савич, который на 38-й минуте ни с того ни с сего заехал по лицу оппоненту и получил красную. Зачем? Идиотский поступок.
В меньшинстве "Атлетико" не прогнулся и открыл счет усилиями Гризманна.
За "Хетафе" на добивании ответил Майораль, но "Матрасники" тут же добавили еще два - Мората замкнул навес, а Гризманн идеально исполнил пенальти, который заработал Эрмосо.
Как же они не выиграли? Да просто не хватило сил. Тяжеловато больше тайма играть вдесятером против команды, которая на ходу, а "Хетафе" - именно такая команда. Гринвуд возил своих оппонентов все 90 минут, и в какой-то момент на его финты уже некому было реагировать.
173 - Antoine Griezmann has scored his 173rd goal for @atletienglish in all competitions, equalling Luis Aragonés as the club's top scorer.— OptaJose (@OptaJose) December 19, 2023
History. pic.twitter.com/gBUH8KNp3P
Итог - два гола с правого фланга. Оскар, получив мяч, на замахах убрал полкоманды и поразил ближний; ну, а затем Рикельме рукой остановил прострел, и Майораль забил с пенальти
3:3 - настоящий праздник для нейтральных фанов и ужас для тренеров. В таблице после него "Атлетико" устроился 3-м с 35 очками; у "Хетафе" - 8-е место и 26 баллов.
18-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Хетафе" - 3:3
Голы: Гризманн, 44, 69 (с пенальти), Мората, 63 - Майораль, 53, 90+3 (с пенальти), Оскар, 87
"Атлетико": Облак - Савич, Витсель, Эрмосо - Льоренте (Молина, 81), де Пауль (Мората, 57), Коке, Самуэл Лино (Сауль, 81), Рикельме - Депай (Аспиликуэта, 40), Гризманн
"Хетафе": Сория - Иглесиас (Суарес, 46), Дуарте, Альварес (Альдерете, 90+3), Рико (Кармона, 90+3) - Гринвуд, Милья, Максимович (Мартин, 82), Мата (Оскар, 72) - Майораль, Латаса
Предупреждения: Савич, 15, Эрмосо, 90 - Милья, 52, Суарес, 68
Удаление: Савич, 38
Диего Алонсо за два месяца во главе "Севильи" ни разу не победил в Ла Лиге, а вот Кике Санчесу Флоресу для этого понадобился ровно один вечер.
Понятно, что "Гранада" ужасна в обороне и переходной фазе, но все же отметить изменившийся настрой игроков "Севильи" надо в первую очередь. У команды словно зажглись глаза; она заново поверила в себя и снесла оппонента с пути.
Педроса открыл счет благодаря рикошету; Окампос отличился гениальным ударом с 30 метров; Рамос оформил разгром, в фирменном стиле замкнув подачу со штрафного.
4 - Adrià Pedrosa has been involved in four goals in 15 LaLiga 2023/24 games (one goal and three assists), as many as in his previous four seasons in the competition combined (three goals and one assist in 70 games).— OptaJose (@OptaJose) December 19, 2023
Focused. pic.twitter.com/KYhHuCchke
Вдобавок вратарь Дмитрович тоже провел шикарный матч, и в одном из эпизодов бесподобно отразил удар Пуэртаса.
Если так продолжится - ждите "Севилью" в ТОП-10, это точно. Пока она 13-я с 16 очками; у "Гранады" - 8 баллов и 19-я позиция.
18-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"
"Гранада" - "Севилья" - 0:3
Голы: Педроса, 23, Окампос, 32, Рамос, 49
"Гранада": Феррейра - Рикард Санчес, Микель, Торренте, Нева (Альваро Фернандес, 64) - Гумбау - Пуэртас (Кальехон, 78), Вильяр (Узуни, 46), Серхио Руис (Петрович, 64), Сарагоса - Бойе
"Севилья": Дмитрович - Гудель, Рамос, Салас - Хуанлу, Сусо (Буэно, 71), Сумаре (Маркао, 87), Оливер, Педроса - Окампос (Рафа Мир, 71), Эн-Несири (Янузай, 81)
Предупреждения: Гумбау, 38, Торренте, 57 - Буэно, 74
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