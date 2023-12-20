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Полузащитник Барселоны Педри получил повреждение
Педри пропустит как минимум ближайшие два матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек "Барселоны" Педри пропустит как минимум ближайшие два матча.
Накануне утром во время тренировки 21-летний игрок получил удар по правой ноге и почувствовал дискомфорт в мышцах. Предварительное обследование показало, что Педри выбыл на две-три недели.
Такими образом, он не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги с "Альмерией", а также в товарищеской встрече с мексиканской "Америкой", которая пройдет в ночь на 22 декабря в Далласе.
Участие Педри в первом матче 2024 года - 4 января против "Лас-Пальмаса" в Примере - находится под вопросом.
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