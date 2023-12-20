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Полузащитник Барселоны Педри получил повреждение

Испания

Педри пропустит как минимум ближайшие два матча

Полузащитник Барселоны Педри получил повреждение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Барселоны" Педри пропустит как минимум ближайшие два матча.

Накануне утром во время тренировки 21-летний игрок получил удар по правой ноге и почувствовал дискомфорт в мышцах. Предварительное обследование показало, что Педри выбыл на две-три недели.

Такими образом, он не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги с "Альмерией", а также в товарищеской встрече с мексиканской "Америкой", которая пройдет в ночь на 22 декабря в Далласе.

Участие Педри в первом матче 2024 года - 4 января против "Лас-Пальмаса" в Примере - находится под вопросом.

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Барселона Педри
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 09:25
Говорил же, шо Педри это новый Дембеле, пожалуйста.
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Комментарии 2
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 09:25
Говорил же, шо Педри это новый Дембеле, пожалуйста.
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Spokoyno (Київ)
20.12.2023 в 10:03
А не треба було позаминулого сезону "малолітці" допомагати рекорд хвилин за сезон встановлювати! Перевантажили парубка, а тепер ці знущання над м'язами вилазять боком!
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