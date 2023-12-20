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Агент Левандовского - о будущем форварда в Барсе: Конечно, он остается

Испания
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Агент нападающего заявил, что форвард не уйдет из клуба

Агент Левандовского - о будущем форварда в Барсе: Конечно, он остается

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент Роберта Левандовского заявил, что форвард не уйдет из "Барселоны".

Вчера агент Пини Захави, который представляет интересы 35-летнего нападающего, поужинал с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой - их связывают давние дружеские отношения.

Когда Захави уходил из ресторана, у него спросили, уйдет ли Левандовский из "Барселоны".

"Конечно, он остается", - ответил агент. Отмечается, что на его лице после полученного вопроса было заметно удивление.

В этом сезоне Левандовский забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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