Агент Левандовского - о будущем форварда в Барсе: Конечно, он остается

Агент Роберта Левандовского заявил, что форвард не уйдет из "Барселоны".

Вчера агент Пини Захави, который представляет интересы 35-летнего нападающего, поужинал с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой - их связывают давние дружеские отношения.

Когда Захави уходил из ресторана, у него спросили, уйдет ли Левандовский из "Барселоны".

"Конечно, он остается", - ответил агент. Отмечается, что на его лице после полученного вопроса было заметно удивление.

В этом сезоне Левандовский забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за "Барселону" во всех турнирах.