Анчелотти - о Кепе и Лунине: Завтра с Алавесом будет играть Кепа, а во второй части сезона я выберу одного из них

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти еще не определился с тем, кто будет стоять в воротах "бланкос" во второй половине сезона.

Готовясь к заключительному матчу 2023 года против "Алавеса" в четверг, он подтвердил, что арендованный голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага выйдет на поле в этом матче.