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Анчелотти - о Кепе и Лунине: Завтра с Алавесом будет играть Кепа, а во второй части сезона я выберу одного из них
Тренер еще не выбрал кто будет в воротах мадридцев во второй половине сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти еще не определился с тем, кто будет стоять в воротах "бланкос" во второй половине сезона.
Готовясь к заключительному матчу 2023 года против "Алавеса" в четверг, он подтвердил, что арендованный голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага выйдет на поле в этом матче.
"Я не собираюсь проводить ротацию в воротах. Они оба хорошо справляются. Лунин сильно прогрессирует и демонстрирует большую уверенность, а Кепа поддерживает свой уровень. Когда Кепа вернулся после травмы, я хотел наградить их обоих. Завтра Кепа будет играть, а во второй части сезона я выберу одного из них".
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