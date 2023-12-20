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Анчелотти - о Кепе и Лунине: Завтра с Алавесом будет играть Кепа, а во второй части сезона я выберу одного из них

Испания
Обновлено

Тренер еще не выбрал кто будет в воротах мадридцев во второй половине сезона

Анчелотти - о Кепе и Лунине: Завтра с Алавесом будет играть Кепа, а во второй части сезона я выберу одного из них

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти еще не определился с тем, кто будет стоять в воротах "бланкос" во второй половине сезона.

Готовясь к заключительному матчу 2023 года против "Алавеса" в четверг, он подтвердил, что арендованный голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага выйдет на поле в этом матче.

"Я не собираюсь проводить ротацию в воротах. Они оба хорошо справляются. Лунин сильно прогрессирует и демонстрирует большую уверенность, а Кепа поддерживает свой уровень. Когда Кепа вернулся после травмы, я хотел наградить их обоих. Завтра Кепа будет играть, а во второй части сезона я выберу одного из них".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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