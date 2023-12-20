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Барселона - Альмерия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Барселона против последней команды чемпионата – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Барселона" после трех подряд неудач сыграет против самой слабой команды испанского чемпионата, и это настоящий подарок календаря. Каталонцам нужна победа, чтобы вернуть уверенность – и "Альмерия" самый подходящий соперник из всех в Ла Лиге.
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Ла Лига, 18-й тур
20 декабря 2023. Барселона, "Олимпийский стадион им. Люиса Кумпаньша"
"Барселона" 20:00 "Альмерия"
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
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