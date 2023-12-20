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Тренер Жироны Мичел рассказал о сроках возвращения Цыганкова
Есть надежда на возвращение на матч c Атлетико
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Жироны” Мичел рассказал о возможных сроках возвращения Виктора Цыганкова.
Украинский вингер
“У него до сих пор есть проблемы со здоровьем, и поэтому он вновь не смог попасть в заявку. Однако мы думаем, что он восстановится к 2024 году”, – сказал Мичел на пресс-конференции.
Первый матч после рождественской паузы “Жирона” проведет третьего января 2024 года.
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