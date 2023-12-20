Тренер Жироны Мичел рассказал о сроках возвращения Цыганкова

Главный тренер “Жироны” Мичел рассказал о возможных сроках возвращения Виктора Цыганкова.

Украинский вингер не попал заявку на матч с “Бетисом” , который состоится в четверг.

“У него до сих пор есть проблемы со здоровьем, и поэтому он вновь не смог попасть в заявку. Однако мы думаем, что он восстановится к 2024 году”, – сказал Мичел на пресс-конференции.