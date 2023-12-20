Бетис - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Лидер чемпионата "Жирона" в последнем матче в 2023 году едет в гости к "Бетису", который в этом сезоне еще не проигрывал дома в Ла Лиге.

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Этот матч - классическое противостояние косы и камня. У "Жироны" лучшая атака в чемпионате (41 гол), у "Бетиса" - третья лучшая оборона (17 пропущенных). Рисунок будущей игры понятен уже сейчас.

За "Жирону" не сыграет травмированный Виктор Цыганков, и это проблема. С другой стороны, у "Бетиса" вне игры из-за перебора карточек Иско - лидер и мозг нынешнего состава, и это еще больнее.

Чьи достоинства и резервисты по итогу возьмут верх - узнаем в четверг , 21 декабря , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча - в 20:00 по Киеву.

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