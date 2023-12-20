  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бетис - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бетис - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Бетис" - "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Бетис - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juanjo Ubeda/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Лидер чемпионата "Жирона" в последнем матче в 2023 году едет в гости к "Бетису", который в этом сезоне еще не проигрывал дома в Ла Лиге.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Этот матч - классическое противостояние косы и камня. У "Жироны" лучшая атака в чемпионате (41 гол), у "Бетиса" - третья лучшая оборона (17 пропущенных). Рисунок будущей игры понятен уже сейчас.

За "Жирону" не сыграет травмированный Виктор Цыганков, и это проблема. С другой стороны, у "Бетиса" вне игры из-за перебора карточек Иско - лидер и мозг нынешнего состава, и это еще больнее.

Чьи достоинства и резервисты по итогу возьмут верх - узнаем в четверг, 21 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча - в 20:00 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Бетіс - Жирона
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Алавес - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.12.2023
yellow-arrow
Президент Реала высказался о вратарской позиции в команде
yellow-arrow
Рональд Араухо: Карлес Пуйоль - это пример для меня. Я хочу быть похожим на него
Бетис (Севилья) Жирона смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости