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Бетис - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Бетис" - "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juanjo Ubeda/Quality Sport Images
Лидер чемпионата "Жирона" в последнем матче в 2023 году едет в гости к "Бетису", который в этом сезоне еще не проигрывал дома в Ла Лиге.
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Этот матч - классическое противостояние косы и камня. У "Жироны" лучшая атака в чемпионате (41 гол), у "Бетиса" - третья лучшая оборона (17 пропущенных). Рисунок будущей игры понятен уже сейчас.
За "Жирону" не сыграет травмированный Виктор Цыганков, и это проблема. С другой стороны, у "Бетиса" вне игры из-за перебора карточек Иско - лидер и мозг нынешнего состава, и это еще больнее.
Чьи достоинства и резервисты по итогу возьмут верх - узнаем в четверг, 21 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча - в 20:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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