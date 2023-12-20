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"Чуаменинга". Новый игрок Реала или забавная оговорка Анчелотти?
Тренер Мадрида запутался в своих игроках
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Из-за многочисленных травм "Реал" Мадрид остался почти без центральных защитников. У Карло Анчелотти спросили, может ли на этой позиции сыграть опорник Орельен Чуамени и в своем ответе Карлетто соединил два футболиста в одном.
"Чуаменинга?", – начал Анчелотти и сам же рассмеялся. Видимо, тренер "Реала" хотел что-то сказать об Эдуарду Камавинга, у которого есть опыт игры левым беком. Но в конце концов Анчелотти довел свои мысль до конца, сказав, что Чуамени не нравится играть в центре защиты.
???? ¿Está mentalizado Tchouaméni con tener que jugar de central?— MARCA (@marca) December 20, 2023
???? "A Tchouaméni no le gusta" pic.twitter.com/TApuRS1y5Z
Матч "Реала" с "Алавесом" начнется в четверг в 20:00. Анчелотти на пресс-конференции также сообщил, что место в воротах "бланкос"
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