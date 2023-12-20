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"Чуаменинга". Новый игрок Реала или забавная оговорка Анчелотти?

Испания

Тренер Мадрида запутался в своих игроках

"Чуаменинга". Новый игрок Реала или забавная оговорка Анчелотти?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Из-за многочисленных травм "Реал" Мадрид остался почти без центральных защитников. У Карло Анчелотти спросили, может ли на этой позиции сыграть опорник Орельен Чуамени и в своем ответе Карлетто соединил два футболиста в одном.

"Чуаменинга?", – начал Анчелотти и сам же рассмеялся. Видимо, тренер "Реала" хотел что-то сказать об Эдуарду Камавинга, у которого есть опыт игры левым беком. Но в конце концов Анчелотти довел свои мысль до конца, сказав, что Чуамени не нравится играть в центре защиты.

Матч "Реала" с "Алавесом" начнется в четверг в 20:00. Анчелотти на пресс-конференции также сообщил, что место в воротах "бланкос" займет Кепа Аррисабалага.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эдуарду Камавинга Орельен Чуамени
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Источник:
Marca
Опубликовал: UA-Футбол
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