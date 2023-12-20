"Чуаменинга". Новый игрок Реала или забавная оговорка Анчелотти?

Из-за многочисленных травм "Реал" Мадрид остался почти без центральных защитников. У Карло Анчелотти спросили, может ли на этой позиции сыграть опорник Орельен Чуамени и в своем ответе Карлетто соединил два футболиста в одном.

"Чуаменинга?", – начал Анчелотти и сам же рассмеялся. Видимо, тренер "Реала" хотел что-то сказать об Эдуарду Камавинга, у которого есть опыт игры левым беком. Но в конце концов Анчелотти довел свои мысль до конца, сказав, что Чуамени не нравится играть в центре защиты.

???? ¿Está mentalizado Tchouaméni con tener que jugar de central?



???? "A Tchouaméni no le gusta" pic.twitter.com/TApuRS1y5Z — MARCA (@marca) December 20, 2023