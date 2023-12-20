Алавес - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" завершает год выездом на "Мендисорросу" к "Алавесу", который как обычно борется за выживание.

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"Сливочным" нужна только победа, ведь "Жирона" по-прежнему опережает их в таблице на 2 очка.

Форма у "Реала" сильная - на выходных это почувствовал на себе "Вильярреал", и дело закончилось разгромом 4:1. При этом у "Сливочных" также чересчур много травмированных - прямо сейчас на поле не могут выйти Куртуа, Милитао, Карвахаль, Алаба, Менди, Камавинга и Винисиус.

Поможет ли эта эпидемия "Алавесу" сотворить чудо и отобрать очки у Мадрида - узнаем в четверг , 21 декабря , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча - в 22:30 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Алавес - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

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