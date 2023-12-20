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Алавес - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Алавес" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
"Реал" завершает год выездом на "Мендисорросу" к "Алавесу", который как обычно борется за выживание.
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"Сливочным" нужна только победа, ведь "Жирона" по-прежнему опережает их в таблице на 2 очка.
Форма у "Реала" сильная - на выходных это почувствовал на себе "Вильярреал", и дело закончилось разгромом 4:1. При этом у "Сливочных" также чересчур много травмированных - прямо сейчас на поле не могут выйти Куртуа, Милитао, Карвахаль, Алаба, Менди, Камавинга и Винисиус.
Поможет ли эта эпидемия "Алавесу" сотворить чудо и отобрать очки у Мадрида - узнаем в четверг, 21 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча - в 22:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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