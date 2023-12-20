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Примера. Барселона - Альмерия 3:2. Победа имени Серхи Роберто

Испания

Каталонцы нервно победили аутсайдера

Примера. Барселона - Альмерия 3:2. Победа имени Серхи Роберто

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после трех кряду неудач наконец победила. Пускай и нервно, но хоть так.

Счет открыл Рафинья на 33-й минуте - ему помог угловой. "Альмерия" ответила голом Баптистао в контратаке, которую организовал своими ошибками Араухо.

Также перед перерывом у "Барсы" два отличных шанса имели Роберто и Левандовский, но оба с близкого расстояния не пробили великолепного Масимиану.

Второй тайм начался со шквала атак Блауграны, завершавшихся плотными ударами, но Ферран и Левандовский постоянно пробивали по центру, и вратарь "Альмерии" отбил. Также у "Барсы" были попытки Бальде обыграть всех сразу и стремление Гюндогана закатить мяч в ворота вместо ударов со средней.

По итогу забить второй удалось капитану Роберто – и снова "Барсе" помогла подача с углового.

Казалось – вот он, шанс выиграть спокойно. И что? Араухо помешал Пенье поймать мяч на выходе, и Эдгар ткнул его в сетку.

"Монжуик" свистел так, что было ясно – этот матч может стать прощанием с Хави. Все висело на волоске, и спас тренера единственный игрок этой "Барсы", который еще играл с ним вместе – это Серхи Роберто ворвался в штрафную и забил с паса Левандовского. Дубль капитана!

Может, хоть это поможет "Барсе" как-то оттолкнуться от дна. В таблице у нее пока 38 очков, это третье место. В "Альмерии" - последняя строчка и 5 баллов.

18-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Альмерия" - 3:2

Голы: Рафинья, 33, Роберто, 60, 83 - Баптистао, 41, Эдгар Гонсалес, 71

"Барселона": Пенья - Канселу, Араухо, Кристенсен (Кунде, 46), Бальде - Фермин Лопес (Ромеу, 67), Гюндоган, Роберто - Рафинья (Ямаль, 76), Левандовский, Феликс (Ферран Торрес, 46)

"Альмерия": Масимиану - Посо (Мендес, 64), Чуми, Монтес, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Баба, Лопи, Рамазани (Эмбарба, 77) - Аррибас, Баптистао (Лазаро, 77)

Предупреждения: Рафинья, 15, Кристенсен, 21, Араухо, 90 - Посо, 5, Лопи, 57, Баба, 85

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Комментарии
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Перевзутий
20.12.2023 в 22:55
Как это я провтыкал матч, даже не знал, что среди недели игра будет. Ну выиграли и хорошо.
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Комментарии 20
Перевзутий
20.12.2023 в 22:55
Как это я провтыкал матч, даже не знал, что среди недели игра будет. Ну выиграли и хорошо.
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2
0
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 22:48
з н п
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0
0
Dr. House (Поділля)
20.12.2023 в 22:19
Черговий відскок шлємазлів.Тепер вже від явного аутсайдера
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 22:18
А очко то у Хави последние 10 минут жим-жим было.
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Dr. House (Поділля)
20.12.2023 в 22:21
Барсел@х, кому як не тобі про це знати як воно
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1
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 22:25
Ты на шо это намекаешь, скотина? Я не по этим делам... Это Прокопчук со своими кабачками в курсе, как оно там в этом...
 
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 22:15
Левандовски ФСЁ - 3 Не забивать даже Альмерии это уже приговор. Столько моментов просрать...
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walcom (Киев)
20.12.2023 в 22:11
отскочили
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 22:08
Роберто и Пенья спасают Хавину ж0пу.
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Spokoyno (Київ)
20.12.2023 в 22:36
Тобто від намагань Араухо сплавити... Левандовський не може забити, інші ще менше результативні, один з найкращих захисників привозить ДВІЧІ, а відповідати за це повинен Хаві? А чи є у нього були кращі, яких він тримає на лаві
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 22:44
Араухо, как одел эту маску, так сразу чудить стал.
 
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Spokoyno (Київ)
20.12.2023 в 22:07
Як це схоже на чемпіонство минулого сезону... Вимучені перемоги в один м'яч. Так нема минулих яскравих перемог, утім Барса поки в чемпіонський гонці!
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 22:11
Сравнивать с прошлым сезоном я бы не стал.
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Spokoyno (Київ)
20.12.2023 в 22:28
"Ой не спишите нас хоронить..." Хоч без Бусі та "мертвому РЛ" головне на п'єдестал забратися Ви ж бачите, як дітЛОХИ досі жахаються, що Барса весною обійде... Тому і так слідкують саме за Барселоною!
 
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 22:40
"Ой, да бгосьте, я вас умоляю." Посмотрите шановный на нашу чахлую скамейку и на скамейку Реала и вам станет предельно понятно, кто куда заберётся.
 
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Spokoyno (Київ)
20.12.2023 в 22:53
Ніяких марень... Головне місце на п'єдесталі... Утім Ви ж бачите вже один "шанувальник КаКла" не згоден з Вами... Що там Ви писали про жим-жим
 
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Dr. House (Поділля)
20.12.2023 в 22:20
Барсотушка в глибокій сраці, а не чемпіонській гонці
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 22:45
Не гони Дурдом.
 
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 22:04
Всех, кто за Барсу с победой!
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Перевзутий
20.12.2023 в 22:56
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