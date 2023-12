Примера. Барселона - Альмерия 3:2. Победа имени Серхи Роберто

"Барселона" после трех кряду неудач наконец победила. Пускай и нервно, но хоть так.

Счет открыл Рафинья на 33-й минуте - ему помог угловой. "Альмерия" ответила голом Баптистао в контратаке, которую организовал своими ошибками Араухо.

Также перед перерывом у "Барсы" два отличных шанса имели Роберто и Левандовский, но оба с близкого расстояния не пробили великолепного Масимиану.

Второй тайм начался со шквала атак Блауграны, завершавшихся плотными ударами, но Ферран и Левандовский постоянно пробивали по центру, и вратарь "Альмерии" отбил. Также у "Барсы" были попытки Бальде обыграть всех сразу и стремление Гюндогана закатить мяч в ворота вместо ударов со средней.

2 - Excluding opposition own goals, @FCBarcelona ???????? have scored two goals from corner situations in the same @LaLigaEn game for the first time since September 2018 against Real Sociedad at the Reale Arena. Wildcard. pic.twitter.com/hIOFHbcjHQ