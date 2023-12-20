Примера. Барселона - Альмерия 3:2. Победа имени Серхи Роберто

"Барселона" после трех кряду неудач наконец победила. Пускай и нервно, но хоть так.

Счет открыл Рафинья на 33-й минуте - ему помог угловой. "Альмерия" ответила голом Баптистао в контратаке, которую организовал своими ошибками Араухо.

Также перед перерывом у "Барсы" два отличных шанса имели Роберто и Левандовский, но оба с близкого расстояния не пробили великолепного Масимиану.

Второй тайм начался со шквала атак Блауграны, завершавшихся плотными ударами, но Ферран и Левандовский постоянно пробивали по центру, и вратарь "Альмерии" отбил. Также у "Барсы" были попытки Бальде обыграть всех сразу и стремление Гюндогана закатить мяч в ворота вместо ударов со средней.

2 - Excluding opposition own goals, @FCBarcelona ???????? have scored two goals from corner situations in the same @LaLigaEn game for the first time since September 2018 against Real Sociedad at the Reale Arena. Wildcard. pic.twitter.com/hIOFHbcjHQ — OptaJose (@OptaJose) December 20, 2023

По итогу забить второй удалось капитану Роберто – и снова "Барсе" помогла подача с углового.

Казалось – вот он, шанс выиграть спокойно. И что? Араухо помешал Пенье поймать мяч на выходе, и Эдгар ткнул его в сетку.

"Монжуик" свистел так, что было ясно – этот матч может стать прощанием с Хави. Все висело на волоске, и спас тренера единственный игрок этой "Барсы", который еще играл с ним вместе – это Серхи Роберто ворвался в штрафную и забил с паса Левандовского. Дубль капитана!

2 - @SergiRoberto10 ???????? has scored the first brace of his @FCBarcelona career ???????? in all competitions (357 games as Azulgrana). Savior. pic.twitter.com/tsfXYw6Rb8 — OptaJose (@OptaJose) December 20, 2023

Может, хоть это поможет "Барсе" как-то оттолкнуться от дна. В таблице у нее пока 38 очков, это третье место. В "Альмерии" - последняя строчка и 5 баллов.

18-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Альмерия" - 3:2

Голы: Рафинья, 33, Роберто, 60, 83 - Баптистао, 41, Эдгар Гонсалес, 71

"Барселона": Пенья - Канселу, Араухо, Кристенсен (Кунде, 46), Бальде - Фермин Лопес (Ромеу, 67), Гюндоган, Роберто - Рафинья (Ямаль, 76), Левандовский, Феликс (Ферран Торрес, 46)

"Альмерия": Масимиану - Посо (Мендес, 64), Чуми, Монтес, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Баба, Лопи, Рамазани (Эмбарба, 77) - Аррибас, Баптистао (Лазаро, 77)

Предупреждения: Рафинья, 15, Кристенсен, 21, Араухо, 90 - Посо, 5, Лопи, 57, Баба, 85