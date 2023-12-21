Хави: Либо мы бежим как звери, либо у нас ничего не получится. Мы не Барса 2010 года

Хави объяснил спад "Барселоны" ослаблением морального духа игроков.

"Первый тайм был неприемлемым. У нас должен быть дух. Как тренер, я этого не принимаю.

Или мы бежим как звери, или у нас ничего не получится. Мы не "Барса" 2010 года. Титулы нам принесла команда с душой, которая выигрывала единоборства, была агрессивна, играла в высокий прессинг.

В первом тайме мы не выложились полностью, и люди нервничали и свистели. Или мы лезем из кожи вон, или мы ничего не выиграем. Если мы не добиваемся чего-то игрой, то должны брать характером.

Я беспокоюсь за свою команду. Это неприемлемо, я не могу принять это. Я хочу видеть команду с душой, которая выкладывается на все сто. У нас нет уровня той "Барсы" 2010 года. Забудьте об этом. Даже на индивидуальном уровне.

У нас есть дух, агрессия... В прошлом году мы 200 раз отобрали мяч на чужом поле, в этом году такого нет. Если мы не выложимся полностью, у нас ничего не получится.

Мы не лучшая "Барса" в истории, мы должны работать и выкладываться на поле. Это не секрет. Мы выиграли лигу и Суперкубок как команда, а не за счет индивидуальностей. Все очень серьезно, но этого больше не повторится, это моя ответственность.

Я понимаю свист, это нормально. Мне это не нравится, потому что я понимаю игроков, но я также понимаю болельщиков. Вы можете играть хорошо, контролировать игру, но проиграть со счетом 0:3... Но вы должны отдать свою душу из уважения к клубу и эмблеме. А в первом тайме этого не было", - сказал главный тренер "Барселоны" после матча с "Альмерией" (3:2).