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Бетис - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Бетис - Жирона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бетис - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото: GironaFC/Автор - невідомий

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Непростой будет матч для лидера чемпионата Испнии. Добавляет сложностей тот факт, что из-за травмы не сыграет Виктор Цыганков – он даже не попал в заявку "Жироны". А ост Артем Довбик – на месте.

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Матч 18-го тура Ла Лиги состоится в четверг, 21-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Примера. 18-й тур
21 декабря. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" 20:00 "Жирона"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Бетіс - Жирона
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