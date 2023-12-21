Бетис - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Непростой будет матч для лидера чемпионата Испнии. Добавляет сложностей тот факт, что из-за травмы не сыграет Виктор Цыганков – он даже не попал в заявку "Жироны". А ост Артем Довбик – на месте.

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Матч 18-го тура Ла Лиги состоится в четверг, 21-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Примера. 18-й тур

21 декабря. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 20:00 "Жирона"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1