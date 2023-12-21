Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Бетис - Жирона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: GironaFC/Автор - невідомий
Непростой будет матч для лидера чемпионата Испнии. Добавляет сложностей тот факт, что из-за травмы не сыграет Виктор Цыганков – он даже не попал в заявку "Жироны". А ост Артем Довбик – на месте.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч 18-го тура Ла Лиги состоится в четверг, 21-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
Примера. 18-й тур
21 декабря. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" 20:00 "Жирона"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Бетіс - ЖиронаСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Запорожец: За победу в Кубке Украины среди любителей Поворознюк дал на команду 1 млн грн премиальных
- "Жены уже серьезно начинают нервничать по этому поводу". Спортдир Вереса рассказал о работе в межсезонье
- Футзал. Польша – Украина 3:5. С первого места выходим на ЧМ-2024
- Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн