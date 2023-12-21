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Алавес - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Алавес - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Мы уже даже начали привыкать к Андрею Лунину в воротах "Реала". Но всегда так не будет. Сегодня, в частности, против "Алавеса" должен сыграть Кепа. Ну, пускай.
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Матч чемпионата Испании состоится в четверг, 21-го декабря, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1
Примера. 18-й тур
21 декабря. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" 22:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Алавес - РеалСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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