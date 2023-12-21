Президент Реала - на тему Суперлиги: Это великий день для истории футбола и всего спорта

Президент "Реала" высказался о решении Европейского суда о неправомерности запрета создания Суперлиги.

"Реал" с огромным удовольствием приветствует решение суда Европейского Союза, который отвечает за гарантию наших принципов, ценностей и свобод. В ближайшие дни мы внимательно изучим сферу применения этой резолюции, но я предвижу два вывода, которые имеют огромное историческое значение.

Во-первых, европейский клубный футбол не является монополией и больше никогда ею не будет. И, во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут сами хозяевами своей судьбы. Клубы считают, что имеют право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые модернизируют наш спорт и привлекают болельщиков со всего мира. Одним словом, сегодня свободная Европа снова победила, а футбол и его болельщики также одержали победу. Перед давлением, которое мы испытывали более двух лет, сегодня преобладают закон, разум и свобода. Поэтому "Реал" (Мадрид) продолжит работать на благо футбола.

Как и почти семьдесят лет назад, когда мы сделали фундаментальный шаг в истории футбола, создав Кубок Европейских чемпионов, сегодня на нас снова лежит обязанность и ответственность придать европейскому футболу новый импульс, в котором он так остро нуждается. Чтобы достичь этого, мы продолжим защищать наш проект, вполне совместимый с национальными соревнованиями, открытый для всех и основанный на спортивных заслугах. Проект, который будет эффективно обеспечивать соблюдение финансового фэйр-плей. Проект, который обеспечит экономическую устойчивость всем клубам и прежде всего защитит игроков и порадует болельщиков во всем мире.

Мы сделаем это, несмотря на кампании, от которых мы пострадали и которые, несомненно, отныне будут усиливаться. Но никто и не говорил, что покончить с монополией после стольких десятилетий будет легко.

Перед нами возникла прекрасная возможность улучшить европейский клубный футбол. Футбол на пике 21-го века, с прозрачным управлением, способный сосуществовать вместе с новыми технологиями и снова вызывающий страсть и эмоции, которые так нужны болельщикам.

Хочу сказать европейским клубам, что мы находимся в начале нового времени, когда мы можем свободно работать посредством конструктивного диалога, без угроз, не действуя против чего-либо или кого-то, с целью продолжения инноваций и модернизации футбола. С сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола в руках клубов, игроков и их болельщиков. Наша судьба принадлежит нам и на нас лежит большая ответственность. Этот день ознаменует собой "до" и "после". Это великий день для истории футбола и всего спорта", - говорится в заявлении Переса на официальном сайте "Реала".