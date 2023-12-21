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Бетис – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Испании

Испания

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Бетис – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол организует комментарий поединка 18-го тура Примеры между "Бетисом" и "Жироной".

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Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика лидирует в чемпионате Испании, имея отрыв от мадридского "Реала" в 2 зачетных пункта. Нас ждет очень интересный матч, так как "Бетис" в этом году в Ла Лиге не проигрывал. Справится ли Довбик без пасов Цыганкова? Как команда сыграет без травмированного Виктора? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 21 декабря – в 19:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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Источник:
UA-Футбол
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
21.12.2023 в 18:35
ждём победы Жироны
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
21.12.2023 в 18:35
ждём победы Жироны
Ответить
0
0

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