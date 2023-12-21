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Бетис – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 18-го тура Примеры между "Бетисом" и "Жироной".
Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика лидирует в чемпионате Испании, имея отрыв от мадридского "Реала" в 2 зачетных пункта. Нас ждет очень интересный матч, так как "Бетис" в этом году в Ла Лиге не проигрывал. Справится ли Довбик без пасов Цыганкова? Как команда сыграет без травмированного Виктора? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 21 декабря – в 19:55 по киевскому времени.
Комментатор: Юрий Дрога
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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