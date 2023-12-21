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Примера. Бетис - Жирона 1:1. Довбик забил, но этого мало

Испания
Обновлено

Тем временем "Ла Реал" потерял очки в Андалусии

Примера. Бетис - Жирона 1:1. Довбик забил, но этого мало

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" продолжила свою беспроигрышную серию, но не победную, и это может стоить ей первого места.

Положа руку на сердце, каталонцы не были сильнее "Бетиса" по игре. Скорее, это был равный матч, в котором команда Мичела больше владела мячом, но хозяева атаковали острее.

Только в первом тайме идеальные моменты имели Айосе Перес и Ассане Диао, но оба с близкого расстояния пробили выше ворот. Также Гассанига эффектно отбил плотный удар Виллиана Жозе с линии штрафной.

А что "Жирона"? Ее надо хвалить за терпение и организацию игры. Команда Мичела поочередно пробовала прорваться на каждом из флангов и по центру; Савио и Коуто лезли в дриблинг; Довбик навязывал борьбу; Мартин давал интенсивность.

По итоге такая старательность и принесла каталонцам гол - энный проход Савио завершился фолом, и Довбик реализовал пенальти.

Во втором тайме "Жирона", понимая силу соперника, уже не лезла на рожон, а всеми силами мешала играть сопернику. Моментов по такой игре почти не было - удар Карвалью в руки Гассаниге, попытка Савио выше, и это все.

Как "Бетис" сравнял? Да так же, как забили каталонцы - благодаря стандарту. Песселья вколотил гол после суматохи при подаче углового. Выглядело мощно.

И да, это справедливо, как бы мы не болели за наших. В таблице у "Жироны" после ничьи 45 очков, это пока первое место. У "Бетиса" - 28 баллов и 7-я строчка.

18-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Жирона" - 1:1

Голы: Песселья, 89 - Довбик, 39 (с пенальти)

"Бетис": Руи Силва - Бельерин (Руибаль, 15), Песселья, Рияд, Миранда - Гуардадо (Карвалью, 46), Рока (Альтимира, 66) - Диао, Родри (Абде, 66), Айосе Перес - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 66)

"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес (Хуанпе, 34), Блинд - Коуто (Валери, 79), Мартин, Алейш Гарсия, Гутьеррес - Торре (Порту, 65), Савио (Солис, 79) - Довбик (Стуани, 64)

Предупреждения: Гуардадо, 45+2, Рока, 45+6 - Довбик, 43, Алейш Гарсия, 82

"Кадис" пятый раз кряду сыграл вничью в Ла Лиге. На сей раз, "Субмарина" остановила уставший "Ла Реал".

Баски на порядок класснее, но они не бежали, получали травмы прямо по ходу матча, и в итоге завершили его с единственным голевым шансом - это Субименди с лету пробил в перекладину.

В свою очередь "Кадис" имел сразу три удобных шанса, и все три Крис Рамос не реализовал. Дважды его удары тащил Ремиро, еще раз сам нападающий пробил мимо ворот.

Ничья позволила "Субмарине" набрать 15 очков и укрепиться на 17-й позиции над зоной вылета. У "Сосьедада" - 31 балл и 6-е место.

18-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Кадис": Хиль - Карселен, Фали Хименес (Хави Эрнандес, 90+3), Чуст, Лукас Пирес - Алехо (Окампо, 77), Алекс (Собрино, 64), Алькарас, Наварро (Гвардиола, 64) - Рамос, Макси Гомес (Куаме, 64)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Одриосола (Траоре, 46, Элустондо, 69, Муньос, 80), Субельдия, Ле Норман, Тирни - Субименди - Кубо, Браис Мендес, Мерино (Турьентес, 69), Оярсабаль - Садик (Карлос Фернандес, 69)

Предупреждения: Алехо, 32, Фали Хименес, 55, Алькарас, 85 - Ремиро, 86

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Комментарии
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Бapceлиниyс
21.12.2023 в 22:13
Цыгана явно не хватало. Поберегли. Два очка потеряли.
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Комментарии 6
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Бapceлиниyс
21.12.2023 в 22:13
Цыгана явно не хватало. Поберегли. Два очка потеряли.
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PiterCantrope (Франківськ)
21.12.2023 в 22:10
Очікувано слабка гра від "Жирони", бо їй дали гру на виїзді через 2 дні після попередньої (грали в понеділок). Я взагалі дивуюсь як вони так зіграли проти "Барси", бо тоді в них теж було тільки 2 дні відпочинку і гра на виїзді, а в "Барси" був цілий тиждень на підготовку до домашньої гри. Довбик грав слабенько, але забив пенальті і молодець. Найкращий центр поля в "Жирони" буде Алейш Ґарсія, Янхель Еррера коли відновиться, і цей Пабло Торре, який сьогодні грав краще за всіх в центрі.Без Циганкова їм важко буде такі ігри вигравати, вони з Коуто на фланзі таке виробляють коли грають удвох. Коли вони удвох, то з їхнього флангу в кожному матчі приходить 10 якісних кросів або вривань в штрафний. Сьогодні цього дуже бракувало. Один крос був, але Довбик запоров.
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Бapceлиниyс
21.12.2023 в 22:08
Савио жлобяра блъ...
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Бapceлиниyс
21.12.2023 в 22:07
"А вот тут Жирона уже не выиграет."
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alex.belogubko (одесса)
21.12.2023 в 22:04
Жирона гоните этого Савио --он полный отстой--сколько приносит вреда
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Бapceлиниyс
21.12.2023 в 22:10
Савио бразилец, и этим всё сказано. А игрок он хороший.
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