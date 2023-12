Примера. Бетис - Жирона 1:1. Довбик забил, но этого мало

"Жирона" продолжила свою беспроигрышную серию, но не победную, и это может стоить ей первого места.

Положа руку на сердце, каталонцы не были сильнее "Бетиса" по игре. Скорее, это был равный матч, в котором команда Мичела больше владела мячом, но хозяева атаковали острее.

Только в первом тайме идеальные моменты имели Айосе Перес и Ассане Диао, но оба с близкого расстояния пробили выше ворот. Также Гассанига эффектно отбил плотный удар Виллиана Жозе с линии штрафной.

А что "Жирона"? Ее надо хвалить за терпение и организацию игры. Команда Мичела поочередно пробовала прорваться на каждом из флангов и по центру; Савио и Коуто лезли в дриблинг; Довбик навязывал борьбу; Мартин давал интенсивность.

По итоге такая старательность и принесла каталонцам гол - энный проход Савио завершился фолом, и Довбик реализовал пенальти.

