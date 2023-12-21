Примера. Бетис - Жирона 1:1. Довбик забил, но этого мало

"Жирона" продолжила свою беспроигрышную серию, но не победную, и это может стоить ей первого места.

Положа руку на сердце, каталонцы не были сильнее "Бетиса" по игре. Скорее, это был равный матч, в котором команда Мичела больше владела мячом, но хозяева атаковали острее.

Только в первом тайме идеальные моменты имели Айосе Перес и Ассане Диао, но оба с близкого расстояния пробили выше ворот. Также Гассанига эффектно отбил плотный удар Виллиана Жозе с линии штрафной.

А что "Жирона"? Ее надо хвалить за терпение и организацию игры. Команда Мичела поочередно пробовала прорваться на каждом из флангов и по центру; Савио и Коуто лезли в дриблинг; Довбик навязывал борьбу; Мартин давал интенсивность.

По итоге такая старательность и принесла каталонцам гол - энный проход Савио завершился фолом, и Довбик реализовал пенальти.

6 - Players to score the most goals in the five major European leagues since the start of November 2023:



???????????????????????????? Harry Kane: 9

???????? Kylian Mbappé: 8

???????? Borja Mayoral: 7

???????? ARTEM DÓVBYK: 6

???????? Rodrygo Goes: 6



Winter. pic.twitter.com/pBQ2aV9r2o — OptaJose (@OptaJose) December 21, 2023

Во втором тайме "Жирона", понимая силу соперника, уже не лезла на рожон, а всеми силами мешала играть сопернику. Моментов по такой игре почти не было - удар Карвалью в руки Гассаниге, попытка Савио выше, и это все.

Как "Бетис" сравнял? Да так же, как забили каталонцы - благодаря стандарту. Песселья вколотил гол после суматохи при подаче углового. Выглядело мощно.

И да, это справедливо, как бы мы не болели за наших. В таблице у "Жироны" после ничьи 45 очков, это пока первое место. У "Бетиса" - 28 баллов и 7-я строчка.

18-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Жирона" - 1:1

Голы: Песселья, 89 - Довбик, 39 (с пенальти)

"Бетис": Руи Силва - Бельерин (Руибаль, 15), Песселья, Рияд, Миранда - Гуардадо (Карвалью, 46), Рока (Альтимира, 66) - Диао, Родри (Абде, 66), Айосе Перес - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 66)

"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес (Хуанпе, 34), Блинд - Коуто (Валери, 79), Мартин, Алейш Гарсия, Гутьеррес - Торре (Порту, 65), Савио (Солис, 79) - Довбик (Стуани, 64)

Предупреждения: Гуардадо, 45+2, Рока, 45+6 - Довбик, 43, Алейш Гарсия, 82

"Кадис" пятый раз кряду сыграл вничью в Ла Лиге. На сей раз, "Субмарина" остановила уставший "Ла Реал".

Баски на порядок класснее, но они не бежали, получали травмы прямо по ходу матча, и в итоге завершили его с единственным голевым шансом - это Субименди с лету пробил в перекладину.

В свою очередь "Кадис" имел сразу три удобных шанса, и все три Крис Рамос не реализовал. Дважды его удары тащил Ремиро, еще раз сам нападающий пробил мимо ворот.

Ничья позволила "Субмарине" набрать 15 очков и укрепиться на 17-й позиции над зоной вылета. У "Сосьедада" - 31 балл и 6-е место.

18-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Кадис": Хиль - Карселен, Фали Хименес (Хави Эрнандес, 90+3), Чуст, Лукас Пирес - Алехо (Окампо, 77), Алекс (Собрино, 64), Алькарас, Наварро (Гвардиола, 64) - Рамос, Макси Гомес (Куаме, 64)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Одриосола (Траоре, 46, Элустондо, 69, Муньос, 80), Субельдия, Ле Норман, Тирни - Субименди - Кубо, Браис Мендес, Мерино (Турьентес, 69), Оярсабаль - Садик (Карлос Фернандес, 69)

Предупреждения: Алехо, 32, Фали Хименес, 55, Алькарас, 85 - Ремиро, 86