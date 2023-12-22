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Реал Мадрид не проигрывает 17 матчей подряд - 14 побед и 3 ничьих

Испания

Реал продлил серию без поражений до 17 матчей

Реал Мадрид не проигрывает 17 матчей подряд - 14 побед и 3 ничьих

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

Команда тренера Карло Анчелотти, играя в меньшинстве, обыграла "Алавес" (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.

Мадридский Реал не проигрывает на протяжении 17 игр подряд - на этом отрезке команда одержала 14 побед и трижды сыграла вничью.

Единственное поражение в сезоне - от "Атлетико" (1:3) - случилось 24 сентября.

В предстоящем матче "Реал" встретится с "Мальоркой" в матче чемпионата Испании. Реал находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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La Scala (Milano)
22.12.2023 в 10:32
До цьогорічного Байєра ще далеко, але в порівнянні із убогою Барсою це просто пісня
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Комментарии 1
La Scala (Milano)
22.12.2023 в 10:32
До цьогорічного Байєра ще далеко, але в порівнянні із убогою Барсою це просто пісня
Ответить
0
0

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