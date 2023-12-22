Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид не проигрывает 17 матчей подряд - 14 побед и 3 ничьих
Реал продлил серию без поражений до 17 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Команда тренера Карло Анчелотти, играя в меньшинстве, обыграла "Алавес" (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.
Мадридский Реал не проигрывает на протяжении 17 игр подряд - на этом отрезке команда одержала 14 побед и трижды сыграла вничью.
Единственное поражение в сезоне - от "Атлетико" (1:3) - случилось 24 сентября.
В предстоящем матче "Реал" встретится с "Мальоркой" в матче чемпионата Испании. Реал находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Суперлига снова в актуальном, очередной гол Довбика и возвращение Виталия Миколенко. Главные новости за 21 декабря
- Примера. Алавес - Реал Мадрид 0:1. Васкес приносит зимнее чемпионство
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
Комментарии 1