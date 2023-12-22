Стало известно, сколько Барселона заработала благодаря товарищескому матчу в США

Завершился товарищеский матч между каталонской "Барселоной" и мексиканским клубом "Америка". Встреча состоялась в Далласе (США) на стадионе "Коттон Боул Стадиум" и закончилась победой мексиканской команды со счетом 3:2.

Как сообщает Barca Universal в соцсетях, благодаря матчу с мексиканским клубом "Барселона" официально получила 5 млн евро.

В составе каталонцев голами отметились вингер Ламин Ямал и нападающий Марк Гиу. У "Америки" отличились форварды Хулиан Киньонес (дубль) и Энри Мартин.

Напомним, в Даллас поехали все игроки основы "Барселоны", кроме травмированных Марка-Андре тер Штегена, Иньиго Мартинеса, Маркоса Алонсо, Гави, Педри и Рональда Араухо.

На данный момент после 18 сыгранных матчей испанской Примеры "Барселона" располагается на третьем месте с 38 очками.