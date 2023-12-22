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Хави - о крике на игроков в перерыве матча с Альмерией: Многое было на кону

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Хави рассказал, кричал ли на игроков Барсы

Хави - о крике на игроков в перерыве матча с Альмерией: Многое было на кону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хави рассказал, кричал ли на игроков "Барсы" в перерыве матча с "Альмерией" (3:2).

Ранее появилась информация о том, что тренер назвал "позором" игру "Барселоны" в 1-м тайме матча 18-го тура Ла Лиги, критиковал игроков и сопровождал свои слова ударами по доске со схемой.

"Я стараюсь быть искренним и честным, говорить в лицо. Не могу прятаться.

Напряжение - это нормально. Это раздевалка. Многое было на кону, и я подумал, что уместно немного повысить голос. Больше ничего. Думаю, что команда отреагировала очень хорошо, очень хорошо. В раздевалке мы команда, большая семья. Игроки - профессионалы, и они очень хорошо все поняли.

Во втором тайме они нашли путь, на котором нам нужно остаться. Сейчас мы сделаем паузу, отдохнем и войдем в 2024 год с большим желанием и энтузиазмом", - сказал Хави.

Сейчас "Барселона" занимает 3-е место в таблице Ла Лиги, набрав 38 очков в 18 турах. У "Реала" и "Жироны" - по 45 баллов.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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