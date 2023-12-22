Анчелотти - о Суперлиге: Очень хорошее решение. Монополия не может править нашим миром

Карло Анчелотти оценил решение суда о споре между УЕФА и Суперлигой.

Вчера суд Европейского Союза принял решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА "злоупотребляют доминирующим положением".

- Что вы думаете об этом решении?

- Это важное решение для футбола, для всех клубов. Кто-то, возможно, не так убежден, но очевидно, что нашим миром не может править монополия. Это положительное решение. Это улучшит календарь матчей, который нас всех так беспокоит. Время покажет, что все это на пользу, уверен в этом.

- Вас вдохновляет формат турнира?

- У меня не было времени, чтобы его изучить, но я это сделаю. Повторюсь, что это очень хорошее решение для футбола, - сказал тренер "Реала".