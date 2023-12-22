Артем Довбик номинирован на звание игрока месяца в Примере

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик номинирован организаторами чемпионата Испании на звание "игрок месяца". Интересно, что в номинацию украинец попал второй раз подряд, но в ноябре Довбик проиграл Антуану Гризманну.

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Сейчас же Артем конкурирует с нападающим "Атлетика" Иньяки Уильямсом, вингером мадридского "Реала" Родриго, форвардом "Хетафе" Борха Майоралем и вратарем "Лас-Пальмаса" Альваро Валлесои.

Голосование проходит на официальном сайте Ла Лиги.

Добавим, что в декабре Артем Довбик сыграл за "Жирону" четыре матча, в которых забил четыре мяча. Сейчас Артем Довбик делит третье место в гонке бомбардиров чемпионата Испании, имея одиннадцать голов. Впереди с 12-ю голами – Борха Майораль и с 13-ю – Джуд Беллингем.