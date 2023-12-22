  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселоне грозит исключение из Лиги чемпионов - Die Welt
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселоне грозит исключение из Лиги чемпионов - Die Welt

Испания

Причиной потенциальных санкций является нарушение финансового регламента

Барселоне грозит исключение из Лиги чемпионов - Die Welt

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

"Барселоне" грозит исключение из Лиги чемпионов из-за нарушения финансового регламента Европейской футбольной ассоциации. Об этом сообщает Die Welt.

Причиной потенциальных санкций является нарушение финансового регламента УЕФА, согласно которому клубы обязаны компенсировать расходы соответствующими доходами. Всегда оценивается последний трехлетний цикл.

Сообщается, что в последнем годовом отчете клуба с большой задолженностью также приводятся документы о доходах в сотни миллионов евро, например, от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта. Однако они не влияют на оценку УЕФА. За кулисами в ассоциации заявили, что на балансе клуба "царит бардак".

Летом УЕФА уже приговорил "Барселону" к штрафу в 500 тысяч евро. Палата финансового контроля ассоциации тогда пришла к выводу, что клуб неправильно задекларировал прибыль от продажи нематериальных активов, которые не представляли собой соответствующий доход.

По теме
yellow-arrow
Анчелотти - о Суперлиге: Очень хорошее решение. Монополия не может править нашим миром
yellow-arrow
Хави - о крике на игроков в перерыве матча с Альмерией: Многое было на кону
yellow-arrow
Артем Довбик номинирован на звание игрока месяца в Примере
Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
welt
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
22.12.2023 в 17:57
Не зря я ездил в Ньон и стучал буцой по лысой башке Чеферина! Не зря!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
avatar
жажа_the_best (Харьков)
22.12.2023 в 17:57
Не зря я ездил в Ньон и стучал буцой по лысой башке Чеферина! Не зря!
Ответить
0
0
avatar
Бapceлиниyс
22.12.2023 в 17:22
бла-бла-бла... Новость для слабых умом недалёких металишек. Пища для убогих дебильных дураков.
Ответить
0
3
JudgeDredd (Киев)
22.12.2023 в 16:58
Шахтарю це вже не допоможе (на жаль), жереб кинуто.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
22.12.2023 в 16:11
Тяжела жизнь банкрота.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости