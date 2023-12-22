Барселоне грозит исключение из Лиги чемпионов - Die Welt

"Барселоне" грозит исключение из Лиги чемпионов из-за нарушения финансового регламента Европейской футбольной ассоциации. Об этом сообщает Die Welt.

Причиной потенциальных санкций является нарушение финансового регламента УЕФА, согласно которому клубы обязаны компенсировать расходы соответствующими доходами. Всегда оценивается последний трехлетний цикл.

Сообщается, что в последнем годовом отчете клуба с большой задолженностью также приводятся документы о доходах в сотни миллионов евро, например, от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта. Однако они не влияют на оценку УЕФА. За кулисами в ассоциации заявили, что на балансе клуба "царит бардак".

Летом УЕФА уже приговорил "Барселону" к штрафу в 500 тысяч евро. Палата финансового контроля ассоциации тогда пришла к выводу, что клуб неправильно задекларировал прибыль от продажи нематериальных активов, которые не представляли собой соответствующий доход.