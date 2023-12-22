Атлетико - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

В последнем матче года в Ла Лиге "Атлетико" примет "Севилью", которая после смены тренера начала подавать признаки жизни.

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Вообще этот матч должны были сыграть в августе, но помешал ливень. Вероятно, "Матрасники" этому не рады. Тогда они были явным фаворитом, сейчас же у них две кряду осечки с "Атлетиком" (0:2) и "Хетафе" (3:3), а вот "Севилья" свой первый матч под руководством Кике Санчеса Флореса выиграла - 3:0 с "Гранадой".

При этом мотивации у обеих сторон хоть отбавляй. "Атлетико" победа позволит обойти "Барсу" и завершить год на 3-м месте; "Севилье" же нужны очки, чтобы оторваться от зоны вылета.

Что в итоге победит - класс "Матрасников" или эмоциональный подъем "Нервиона" - узнаем в субботу , 23 декабря , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV . Начало - в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Атлетіко - Севілья Смотреть трансляцию

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