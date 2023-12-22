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Атлетико - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Атлетико" - "Севилья": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Атлетико - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

В последнем матче года в Ла Лиге "Атлетико" примет "Севилью", которая после смены тренера начала подавать признаки жизни.

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Вообще этот матч должны были сыграть в августе, но помешал ливень. Вероятно, "Матрасники" этому не рады. Тогда они были явным фаворитом, сейчас же у них две кряду осечки с "Атлетиком" (0:2) и "Хетафе" (3:3), а вот "Севилья" свой первый матч под руководством Кике Санчеса Флореса выиграла - 3:0 с "Гранадой".

При этом мотивации у обеих сторон хоть отбавляй. "Атлетико" победа позволит обойти "Барсу" и завершить год на 3-м месте; "Севилье" же нужны очки, чтобы оторваться от зоны вылета.

Что в итоге победит - класс "Матрасников" или эмоциональный подъем "Нервиона" - узнаем в субботу, 23 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 17:15 по Киеву.

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Дивіться матч Прімери Атлетіко - Севілья
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