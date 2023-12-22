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Севилья интересуется хавбеком Борнмута
Испанский клуб интересуется полузащитником Хамедом Траоре
Фото: Sassuolo
Директор "Севильи" Виктор Орта подтвердил, что трансферный бюджет клуба будет ограниченным. Поэтому испанцы заинтересовались форвардом "Борнмута" Хамедом Траоре.
Если "Севилью" не устроят требования английского клуба по подписанию игрока, то испанцы сделают предложение аренды до июня.
В этом сезоне Премьер-лиги Орта сыграл три матча из шестнадцати возможных. Летом "Борнмут" заплатил за трансфер игрока 25 миллионов фунтов стерлингов.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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