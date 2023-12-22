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Севилья интересуется хавбеком Борнмута

Испания

Испанский клуб интересуется полузащитником Хамедом Траоре

Севилья интересуется хавбеком Борнмута

Фото: Sassuolo

Новина українською

Директор "Севильи" Виктор Орта подтвердил, что трансферный бюджет клуба будет ограниченным. Поэтому испанцы заинтересовались форвардом "Борнмута" Хамедом Траоре.

Если "Севилью" не устроят требования английского клуба по подписанию игрока, то испанцы сделают предложение аренды до июня.

В этом сезоне Премьер-лиги Орта сыграл три матча из шестнадцати возможных. Летом "Борнмут" заплатил за трансфер игрока 25 миллионов фунтов стерлингов.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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