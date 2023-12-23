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Атлетико Мадрид - Севилья: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Атлетико Мадрид - Севилья: Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Атлетико Мадрид - Севилья: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

UA-Футбол
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Сегодня "Атлетико Мадрид" сыграет против "Севильи". Команды в турнирной таблице занимают 4 ("Атлетико М") и 15 места ("Севилья"). Статистика личных встреч в пользу команды из Мадрида, 2 победы, "Севилья" в последних пяти играх против "матрасников" смогла одолеть их лишь один раз, и дважды команды расписали ничью.

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Чемпионат Испании. "Атлетико Мадрид" - "Севилья"
23 декабря, 17:15
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Атлетико М Севилья
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