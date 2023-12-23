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Источник: Барселону могут отстранить от ЛЧ из-за нарушения финансовых правил УЕФА
Каталонский клуб ничего не знает об этом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency
По информации Welt am Sonntag, "Барселону" могут отстранить от ЛЧ на 2-3 года, начиная с сезона-2024/25, за нарушение финансовых правил УЕФА.
В Mundo Deportivo заявляют, что "Барселона" ничего не знает о своем возможном исключении из Лиги чемпионов, поскольку считает, что все последние финансовые операции были проведены честно без каких либо нарушений.
Напомним, новость об исключении "Барсы" на 2-3 года из ЛЧ появились сразу же после решения суда ЕС в пользу поддерживаемой каталонцами Суперлиги.
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