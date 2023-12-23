Источник: Барселону могут отстранить от ЛЧ из-за нарушения финансовых правил УЕФА

По информации Welt am Sonntag, "Барселону" могут отстранить от ЛЧ на 2-3 года, начиная с сезона-2024/25, за нарушение финансовых правил УЕФА.

В Mundo Deportivo заявляют, что "Барселона" ничего не знает о своем возможном исключении из Лиги чемпионов, поскольку считает, что все последние финансовые операции были проведены честно без каких либо нарушений.

Напомним, новость об исключении "Барсы" на 2-3 года из ЛЧ появились сразу же после решения суда ЕС в пользу поддерживаемой каталонцами Суперлиги.