  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Источник: Барселону могут отстранить от ЛЧ из-за нарушения финансовых правил УЕФА
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Барселону могут отстранить от ЛЧ из-за нарушения финансовых правил УЕФА

Испания

Каталонский клуб ничего не знает об этом

Источник: Барселону могут отстранить от ЛЧ из-за нарушения финансовых правил УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency

Новина українською

По информации Welt am Sonntag, "Барселону" могут отстранить от ЛЧ на 2-3 года, начиная с сезона-2024/25, за нарушение финансовых правил УЕФА.

В Mundo Deportivo заявляют, что "Барселона" ничего не знает о своем возможном исключении из Лиги чемпионов, поскольку считает, что все последние финансовые операции были проведены честно без каких либо нарушений.

Напомним, новость об исключении "Барсы" на 2-3 года из ЛЧ появились сразу же после решения суда ЕС в пользу поддерживаемой каталонцами Суперлиги.

По теме
yellow-arrow
Атлетико - Севилья: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Атлетико Мадрид - Севилья: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Севилья интересуется хавбеком Борнмута
Лига чемпионов Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниyс
23.12.2023 в 12:50
Ды, а Реал не трогают. Хорошо видать в своё время в уефу занесли...
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
23.12.2023 в 12:50
Ды, а Реал не трогают. Хорошо видать в своё время в уефу занесли...
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости