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Атлетико - Севилья: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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фото - Getty Images
23 декабря состоится перенесенный матч четвертого тура Ла Лиги 2023/24 "Атлетико" - "Севилья". Напомним, этот поединок должен был состояться в начале сентября, но его перенесли из-за сильного шторма.
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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