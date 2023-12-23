Атлетико - Севилья: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

23 декабря состоится перенесенный матч четвертого тура Ла Лиги 2023/24 "Атлетико" - "Севилья". Напомним, этот поединок должен был состояться в начале сентября, но его перенесли из-за сильного шторма.

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.