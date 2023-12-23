  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико - Севилья: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико - Севилья: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Испания

Свои результаты пишите в комментариях

Атлетико - Севилья: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

23 декабря состоится перенесенный матч четвертого тура Ла Лиги 2023/24 "Атлетико" - "Севилья". Напомним, этот поединок должен был состояться в начале сентября, но его перенесли из-за сильного шторма.

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Источник: Барселону могут отстранить от ЛЧ из-за нарушения финансовых правил УЕФА
yellow-arrow
Атлетико Мадрид - Севилья: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Севилья интересуется хавбеком Борнмута
Атлетико (Мадрид) Севилья Ла Лига квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости