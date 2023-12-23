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Араухо не собирается покидать Барселону зимой

Испания
Обновлено

Но мюнхенцы очень хотят видеть его у себя

Араухо не собирается покидать Барселону зимой

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Журналист Флориан Плеттенберг из Sky Germany сообщает, что "Барселона" не отдаст Рональда Араухо "Баварии" в ближайшее трансферное окно. Даже несмотря на огромную сумму, которую готовы выложить мюнхенцы за игрока. Да и сам футболист не "горит" огромным желанием перебраться в Германию.

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Однако, никто не знает что может произойти летом. Ведь "сине-гранатовые" имеют большие финансовые проблемы. В трансфере прежде всего заинтересован коуч "Баварии" Томас Тухель, который, буквально мечтает иметь такого футболиста в команде.

24-летний защитник в этом сезоне провел 16 матчей за "Барселону". Имеет в активе 1 гол и в пассиве 5 желтых карточек.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Томас Тухель Рональд Араухо
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1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.12.2023 в 18:35
араухо - это ухян
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Комментарии 4
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.12.2023 в 18:35
араухо - это ухян
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0
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ФутбольнийГеній (Рівне)
23.12.2023 в 18:15
КуйВамВУхо а не Араухо
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1
0
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Бapceлиниyс
23.12.2023 в 17:55
Тухель - пошёл ты накуй! Бавария - кусай ты за куй! Араухо продавать мы не согласные. Руки прочь от нашего Рональда, пивоглоты вы блъ колбасные!
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1
1
trafalgar (Запорожье)
23.12.2023 в 18:08
Эти пивоглоты страшный сон для вас
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0
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