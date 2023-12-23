Араухо не собирается покидать Барселону зимой

Журналист Флориан Плеттенберг из Sky Germany сообщает, что "Барселона" не отдаст Рональда Араухо "Баварии" в ближайшее трансферное окно. Даже несмотря на огромную сумму, которую готовы выложить мюнхенцы за игрока. Да и сам футболист не "горит" огромным желанием перебраться в Германию.

Однако, никто не знает что может произойти летом. Ведь "сине-гранатовые" имеют большие финансовые проблемы. В трансфере прежде всего заинтересован коуч "Баварии" Томас Тухель, который, буквально мечтает иметь такого футболиста в команде.

24-летний защитник в этом сезоне провел 16 матчей за "Барселону". Имеет в активе 1 гол и в пассиве 5 желтых карточек.