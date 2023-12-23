Примера. Атлетико - Севилья 1:0. Матрасники обходят в таблице Барселону

"Атлетико" дома с большим трудом победил "Севилью" в последнем матче в 2023 году в Ла Лиге.

Обе команды выглядели уставшими и вышли в очень оборонительных формациях. Было видно, что все боятся ошибиться, а то отыграться может не хватить сил.

"Матрасники" на правах хозяев атаковали больше, но в первом тайме им удавались только полумоменты - то Мората ударит с острого угла, то попытку Рикельме защитники заблокируют в последнюю секунду. "Севилья" - тишина.

Второй тайм начался сразу с гола "Атлетико" - это Льоренте воспользовался шикарным забросом Коке и удобным отскоком.

2 - @marcosllorente ???????? has been involved in each of @atletienglish's last two goals ????⚪️ in @LaLigaEn (1G 1A), as many as in the Red & Whites' previous 28 goals in the competition (1G 1A). Revulsive. pic.twitter.com/c0LlEhdaZG — OptaJose (@OptaJose) December 23, 2023

Продолжения, однако, не последовало, даже наоборот - Симеоне убрал с поля лидеров и начал ждать свистка. "Севилья", в свою очередь, в атаке наиграла только на простенький удар Окампоса в тело Облаку.

Игру заново оживило удаление Чаглара, который вышел на 66-й минуте укрепить защиту, но уже через 4 минуты врезал по ахиллу Окампосу и пошел отдыхать. Тем не менее, "Атлетико" результат удержал и даже был ближе к голу сам, но Льоренте еще раз Дмитровича не пробил.

Победа позволила команде Эль Чоло обойти "Барсу" за дополнительными показателями и выйти на третье место - у команд сейчас по 38 очков. У "Севильи" 16 баллов и позорная для ее статуса 15-я строчка.

4-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Севилья" - 1:0

Гол: Льоренте, 46

"Атлетико": Облак - Молина (Льоренте, 46), Витсель, Хименес, Аспиликуэта, Самуэл Лино - Гризманн (Рейнилду, 73), де Пауль, Коке (Сеюнчу, 66), Рикельме (Корреа, 46) - Мората (Сауль, 55)

"Севилья": Дмитрович - Гудель, Рамос, Салас - Хуанлу, Оливер (Рафа Мир, 78), Сумаре, Ракитич (Соу, 53), Педроса (Янузай, 82) - Сусо (Эн-Несири, 53), Окампос

Предупреждения: Молина, 27, Хименес, 38, Корреа, 77, Витсель, 77, де Пауль, 85, Аспиликуэта, 90, Льоренте, 90+4 - Сусо, 43, Салас, 68, Рамос, 83

Удаление: Сеюнчу, 70