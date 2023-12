Примера. Атлетико - Севилья 1:0. Матрасники обходят в таблице Барселону

"Атлетико" дома с большим трудом победил "Севилью" в последнем матче в 2023 году в Ла Лиге.

Обе команды выглядели уставшими и вышли в очень оборонительных формациях. Было видно, что все боятся ошибиться, а то отыграться может не хватить сил.

"Матрасники" на правах хозяев атаковали больше, но в первом тайме им удавались только полумоменты - то Мората ударит с острого угла, то попытку Рикельме защитники заблокируют в последнюю секунду. "Севилья" - тишина.

Второй тайм начался сразу с гола "Атлетико" - это Льоренте воспользовался шикарным забросом Коке и удобным отскоком.

