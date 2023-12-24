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УЕФА обнародовал дату проверки соблюдения финансовых правил
Все решится в 2024 году
Фото: ru.uefa.com
Как сообщает Marca, в УЕФА определились, когда рассмотрят дело о финансовых нарушениях "Барселоны".
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В феврале 2024 года УЕФА проверит соблюдение финансовых правил "Барселоны" и других клубов, таких как "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Милан", если УЕФА обнаружит нарушения правил - командам грозит исключение из Лиги Чемпионов.
Напомним, Die Welt первый опубликовал новость о возможном исключении "Барселоны" из ЛЧ из-за якобы нарушения финансовых правил.
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Источник:Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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24.12.2023 в 11:04
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