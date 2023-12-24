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УЕФА обнародовал дату проверки соблюдения финансовых правил

Испания
Обновлено

Все решится в 2024 году

УЕФА обнародовал дату проверки соблюдения финансовых правил

Фото: ru.uefa.com

Новина українською

Как сообщает Marca, в УЕФА определились, когда рассмотрят дело о финансовых нарушениях "Барселоны".

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В феврале 2024 года УЕФА проверит соблюдение финансовых правил "Барселоны" и других клубов, таких как "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Милан", если УЕФА обнаружит нарушения правил - командам грозит исключение из Лиги Чемпионов.

Читайте такжеИсточник: Барселону могут отстранить от ЛЧ из-за нарушения финансовых правил УЕФА

Напомним, Die Welt первый опубликовал новость о возможном исключении "Барселоны" из ЛЧ из-за якобы нарушения финансовых правил.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Бapceлиниyс
24.12.2023 в 11:04
А вы говорите Суперлиги не будет.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
24.12.2023 в 11:04
А вы говорите Суперлиги не будет.
Ответить
0
0

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