УЕФА обнародовал дату проверки соблюдения финансовых правил

Как сообщает Marca, в УЕФА определились, когда рассмотрят дело о финансовых нарушениях "Барселоны".

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В феврале 2024 года УЕФА проверит соблюдение финансовых правил "Барселоны" и других клубов, таких как "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Милан", если УЕФА обнаружит нарушения правил - командам грозит исключение из Лиги Чемпионов.

Напомним, Die Welt первый опубликовал новость о возможном исключении "Барселоны" из ЛЧ из-за якобы нарушения финансовых правил.