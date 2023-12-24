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Названа сумма, которую хочет Жирона за Цыганкова

Испания
Обновлено

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Названа сумма, которую хочет Жирона за Цыганкова

Фото: facebook.com/gironafc / Автор невідомий

Новина українською

По информации Fichajes, "Жирона" собирается заработать кругленькую сумму на будущем трансфере Виктора Цыганкова. "Бело-красные" готовы отпустить игрока лишь если те заплатят около 50 миллионов евро. За Цыганковым уже следят клубы из Ла Лиги, АПЛ и Серии А.

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2027 года. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро. Напомним, что 50% от суммы трансфера "Жирона" должна выплатить киевскому "Динамо".

В текущем сезоне Цыганков сыграл 16 матчей за "Жирону", забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
24.12.2023 в 21:12
Утопия. Пока прет и без травм появляются хотелки
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1
0
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
24.12.2023 в 21:12
Утопия. Пока прет и без травм появляются хотелки
Ответить
1
0

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