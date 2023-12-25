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Выкуп на выкуп. Барселона хочет вернуть бывшего защитника
Шади Риад может вернуться в Барселону
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"Барселона" хочет вернуть защитника Шади Риада, который сейчас выступает за "Бетис" на правах аренды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
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По информации инсайдера, это случится в конце сезона, если "Бетис" выкупит 20-летнего футболиста. Тогда "Барселона" активирует опцию обратного выкупа.
В текущем сезоне игрок провел 15 матчей и не отметился никакими результативными действиями. Сейчас Тransfermarkt оценивает трансфер Шади Риада в 6 миллионов евро.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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