Выкуп на выкуп. Барселона хочет вернуть бывшего защитника

"Барселона" хочет вернуть защитника Шади Риада, который сейчас выступает за "Бетис" на правах аренды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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По информации инсайдера, это случится в конце сезона, если "Бетис" выкупит 20-летнего футболиста. Тогда "Барселона" активирует опцию обратного выкупа.

В текущем сезоне игрок провел 15 матчей и не отметился никакими результативными действиями. Сейчас Тransfermarkt оценивает трансфер Шади Риада в 6 миллионов евро.