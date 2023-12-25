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Игрок Жироны привлек внимание Манчестер Сити

Испания
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В следующем сезоне Савио будет играть за Ман Сити?

Игрок Жироны привлек внимание Манчестер Сити

isport.ua

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Бразильский футболист Савиньо привлек внимание "Манчестер Сити", клуб хочет приобрести игрока в следующем сезоне. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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По его информации, "Манчестер Сити" пока между собой обсуждает трансфер футболиста. За 19-летнего игрока клубы Английской Премьер-лиги и Бундеслиги готовы предложить около 30 миллионов евро.

В любом случае, Савиньо останется в "Жироне" до конца этого сезона.

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Манчестер Сити Жирона Савио
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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