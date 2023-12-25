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Талантливый защитник Наполи перейдет в Дженоа - Инсайдер
В ближайшее время соглашение будет подписано
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Талантливый защитник "Наполи" Алессандро Дзаноли перейдет в "Дженоа". Об этом сообщил Фабрицио Романо.
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По информацию инсайдера, сделка находится на завершающей стадии. Игрок перейдет в итальянский клуб на правах аренды. Обе стороны уже согласовали трансфер, но сумма перехода обсуждается.
Алессандро Дзаноли в этом сезоне сыграл 6 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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