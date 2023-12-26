Главный тренер сборной Испании: В нас снова поверили

Главный тренер Испанской сборной Луис де ла Фуэнте подвел итоги 2023 года, он высказался о достижениях команды.

"Я горжусь не только победой в Лиге наций и квалификацией, но и тем, как мы прошли этот путь. Мне очень приятно было видеть людей счастливыми. Куча людей в Испании вновь начали верить в команду, которая должна достичь чего-то важного в будущем".

"Мы очень повзрослели, но мы должны стать сильнее, когда начнется Чемпионат Европы. Тогда мы должны помогать".

Сборная Испании победила в Лиге наций в прошлом году.