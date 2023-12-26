Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер сборной Испании: В нас снова поверили
Луис де ла Фуэнте подвел итоги этого года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Испанской сборной Луис де ла Фуэнте подвел итоги 2023 года, он высказался о достижениях команды.
"Я горжусь не только победой в Лиге наций и квалификацией, но и тем, как мы прошли этот путь. Мне очень приятно было видеть людей счастливыми. Куча людей в Испании вновь начали верить в команду, которая должна достичь чего-то важного в будущем".
"Мы очень повзрослели, но мы должны стать сильнее, когда начнется Чемпионат Европы. Тогда мы должны помогать".
Сборная Испании победила в Лиге наций в прошлом году.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Ахметов передал две станции РЭБ воинам, которые спасли флаг Шахтера в Авдеевке
- В ВСУ заявили об уничтожении большого десантного корабля РФ "Новочеркасск" в Крыму
- Довбик и Цыганков передали автомобиль для воинов 95-й бригады
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО