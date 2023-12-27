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Хавбек Барселоны Педри пропустит Суперкубок Испании из-за травмы

Испания

Педри сможет вернуться в строй в конце января

Хавбек Барселоны Педри пропустит Суперкубок Испании из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

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На прошлой неделе полузащитник "Барселоны" Педри получил мышечную травму во время тренировки. Сообщалось, что он пропустит 2-3 недели.

Однако, по информации Mundo Deportivo, повреждение оказалось более серьезным, чем считалось изначально. Тренерский штаб каталонцев обсудил ситуацию с врачами и физиотерапевтами и пришел к выводу, что хавбеку придется пропустить матчи за Суперкубок Испании, которые состоятся в середине января.

Отмечается, что игрок уже получал травмы этой мышцы, и его восстановление не будут форсировать, чтобы не усугубить ситуацию. Сейчас прогноз заключается в том, что Педри сможет вернуться в строй в конце января.

В полуфинале Суперкубка Испании "Барселона" встретится с "Осасуной". Матч состоится 11 января.

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Барселона Педри
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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