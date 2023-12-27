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Витор Роке прилетел в Барселону. Форвард присоединится к каталонцам

Испания

Роке готов присоединиться к Барселоне

Витор Роке прилетел в Барселону. Форвард присоединится к каталонцам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Витор Роке готов присоединиться к "Барселоне". Каталонский клуб сообщил, что форвард прилетел в Барселону.

Изначально планировалось, что футболист присоединится к "блаугране" летом 2024 года. Однако затем стало известно, что "Барселона" собирается зарегистрировать Роке вместо Гави, который получил серьезную травму.

Изначально сообщалось, что "Барселона" заплатит за Роке 35+10 млн евро. Затем появились сведения о том, что каталонцы хотят снизить фиксированную выплату с 35 до 30 млн евро. После этого "Атлетико Паранаэнсе" поставил "Барсе" ультиматум: на направление подписанных документов клубу дали сутки.

Окончательной договоренности о трансфере клубы достигли 8 июля. "Барса" заплатит за Витора 30+31 млн евро - больше, чем планировалось изначально. Сообщалось, что зарплата форварда составит 3,5 млн евро в год.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 21 гол в 45 матчах.

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Источник:
FCBarcelona
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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