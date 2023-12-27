Роке о переходе в Барсу: Сбылась мечта, я очень счастлив. Постараюсь учиться и забивать голы

Витор Роке высказался после того, как прибыл в расположение "Барселоны".

"Спасибо большое. Я очень счастлив из-за всего, что произошло в моей жизни.

Сбылась моя мечта. Теперь я постараюсь учиться у каждого игрока команды, наслаждаться и забивать голы за "Барселону", - сказал нападающий.