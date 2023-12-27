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Роке о переходе в Барсу: Сбылась мечта, я очень счастлив. Постараюсь учиться и забивать голы
Сегодня Роке прилетел в Барселону
Barcelona
Витор Роке высказался после того, как прибыл в расположение "Барселоны".
"Спасибо большое. Я очень счастлив из-за всего, что произошло в моей жизни.
Сбылась моя мечта. Теперь я постараюсь учиться у каждого игрока команды, наслаждаться и забивать голы за "Барселону", - сказал нападающий.
Сегодня Роке прилетел в Барселону. Напомним, он присоединится к команде зимой, а не летом, как планировалось изначально.
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Источник:FCBarcelona
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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