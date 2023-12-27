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Гранада подписала игрока сборной Уругвая

Испания

Бруно Мендес будет выступать за испанский клуб

Гранада подписала игрока сборной Уругвая

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Испанская "Гранада" подписала уругвайского защитника Бруно Мендеса. Об этом сообщается на официальном вебсайте клуба.

24-летний игрок покинул бразильский "Коринтианс". Футболист присоединится к испанскому клубу 1 января 2024 года. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро.

О переходе в Европу Бруно Мендеса говорили еще пять лет назад, после матча Уругвай - Франция.

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Источник:
GranadaCF
Опубликовал: Екатерина Власова
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