Гранада подписала игрока сборной Уругвая

Испанская "Гранада" подписала уругвайского защитника Бруно Мендеса. Об этом сообщается на официальном вебсайте клуба.

24-летний игрок покинул бразильский "Коринтианс". Футболист присоединится к испанскому клубу 1 января 2024 года. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро.

О переходе в Европу Бруно Мендеса говорили еще пять лет назад, после матча Уругвай - Франция.