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Барселона может попросить Левандовского о снижении зарплаты
В следующем сезоне поляк будет самым высокооплачиваемым игроком команды
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
"Барселона" надеется, что Роберт Левандовский откажется от части денег.
По информации Diario Sport, "блауграна" не думает о продаже форварда, сам футболист тоже не хочет уходить. При этом их контракт предусматривает постепенное повышение зарплаты, и в следующем сезоне поляк будет самым высокооплачиваемым игроком команды.
Из-за финансовых проблем "Барселона" надеется договориться с некоторыми футболистами о снижении зарплаты, и Левандовский входит в их число. Руководство действующих чемпионов Испании может попросить нападающего пойти на уступки, используя для этого хорошие отношения с Пини Захави, его агентом.
В текущем сезоне 35-летний игрок забил 8 голов за 16 матчей в Ла Лиге.
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