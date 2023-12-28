Барселона может попросить Левандовского о снижении зарплаты

"Барселона" надеется, что Роберт Левандовский откажется от части денег.

По информации Diario Sport, "блауграна" не думает о продаже форварда, сам футболист тоже не хочет уходить. При этом их контракт предусматривает постепенное повышение зарплаты, и в следующем сезоне поляк будет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Из-за финансовых проблем "Барселона" надеется договориться с некоторыми футболистами о снижении зарплаты, и Левандовский входит в их число. Руководство действующих чемпионов Испании может попросить нападающего пойти на уступки, используя для этого хорошие отношения с Пини Захави, его агентом.

В текущем сезоне 35-летний игрок забил 8 голов за 16 матчей в Ла Лиге.