Реал может вернуть Хилу из Лацио. Мадрид владеет половиной прав на защитника

"Реал" может вернуть центрального защитника "Лацио" Марио Хилу зимой.

Мадридцы владеют половиной прав на 23-летнего испанца, также у них есть первоочередная опция обратного выкупа.

Летом прошлого года "Реал" продал Хилу римлянам за 6 млн евро, а теперь рассматривает его как замену травмированному Давиду Алабе, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser.