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Реал может вернуть Хилу из Лацио. Мадрид владеет половиной прав на защитника
Мадридцы владеют половиной прав на 23-летнего испанца
Getty Images
"Реал" может вернуть центрального защитника "Лацио" Марио Хилу зимой.
Мадридцы владеют половиной прав на 23-летнего испанца, также у них есть первоочередная опция обратного выкупа.
Летом прошлого года "Реал" продал Хилу римлянам за 6 млн евро, а теперь рассматривает его как замену травмированному Давиду Алабе, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser.
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Источник:mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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