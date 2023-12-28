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Реал может вернуть Хилу из Лацио. Мадрид владеет половиной прав на защитника

Испания

Мадридцы владеют половиной прав на 23-летнего испанца

Реал может вернуть Хилу из Лацио. Мадрид владеет половиной прав на защитника

Getty Images

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"Реал" может вернуть центрального защитника "Лацио" Марио Хилу зимой.

Мадридцы владеют половиной прав на 23-летнего испанца, также у них есть первоочередная опция обратного выкупа.

Летом прошлого года "Реал" продал Хилу римлянам за 6 млн евро, а теперь рассматривает его как замену травмированному Давиду Алабе, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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