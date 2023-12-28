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Реал может продлить контракт с Анчелотти в январе 2024 года
Руководство в восторге от результатов работы итальянского тренера
gianlucadimarzio
Руководство мадридского "Реала" может продлить контракт с 64-летним итальянским главным тренером Карло Анчелотти в январе 2024 года, сообщает AS.
Ранее сообщалось, что летом 2024 года Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.
По данным источника, руководство "Королевского клуба" в восторге от результатов работы итальянского тренера и планирует встретиться с ним перед турниром за Суперкубок Испании, который для "Реала" стартует 10 января полуфинальным матчем с "Атлетико", для обсуждения пролонгации контракта. Сообщается, что сам Анчелотти также готов к продолжению работы со "сливочными" и в сезоне-2024/2025, если ему будет предложено продлить соглашение.
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После 18 туров Ла Лиги "Реал" возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. Столько же у "Жироны", которая уступает мадридцам по результату личной встречи.
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