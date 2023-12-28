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Стали известны трансферные цели Барселоны в январе

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Барселона определилась с ключевыми трансферными целями

Стали известны трансферные цели Барселоны в январе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Барселона" определилась с ключевыми трансферными целями на предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает 90min. По информации источника, каталонский клуб заинтересован в подписании игроков на позицию правого защитника и опорного полузащитника. "Барселоне" также необходим атакующий футболист для глубины состава.

Что касается укрепления линии нападения, то прежде всего сине-гранатовые рассматривают приобретение вингера аргентинского "Велеса" Джанлуки Престианни.

В качестве потенциального усиления правого фланга обороны "Барселона" рассматривает вариант с Арнау Мартинесом из "Жироны". Руководство "блауграны" находится под впечатлением от игры 20-летнего футболиста в текущем сезоне.

Хавбек "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо привлекает внимание боссов каталонцев как потенциальный кандидат на усиление центральной зоны полузащиты.

Ранее стало известно, что при определенных условиях польский форвард Роберт Левандовски может остаться в "Барселоне".

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Источник:
90min
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
28.12.2023 в 15:53
Мечты... мечты..
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
28.12.2023 в 15:53
Мечты... мечты..
Ответить
0
0

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