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Барселона сможет зарегистрировать Роке только на полгода из-за ФФП
Проблемы с регистрацией Витора Роке
Barcelona
"Барселону" ожидают проблемы с регистрацией Витора Роке.
Согласно подсчетам COPE, каталонцы смогут включить новичка в заявку только на полгода из-за ограничений, связанных с действием финансового фэйр-плей.
Для полноценной регистрации бразильца в этом сезоне "блаугране" необходимо высвободить 19,7 млн евро, и, как утверждается, она сможет сделать это только в том случае, если получит 40 млн евро, которые еще летом ей должен был перечислить немецкий фонд Libero.
В противном случае придется ограничиться временной регистрацией Роке (на 6 месяцев), которая возможна благодаря травме хавбека Гави.
18-летний форвард был куплен "Барсой" у "Атлетико Паранаэнсе" за 30+31 млн евро.
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