Барселона сможет зарегистрировать Роке только на полгода из-за ФФП

"Барселону" ожидают проблемы с регистрацией Витора Роке.

Согласно подсчетам COPE, каталонцы смогут включить новичка в заявку только на полгода из-за ограничений, связанных с действием финансового фэйр-плей.

Для полноценной регистрации бразильца в этом сезоне "блаугране" необходимо высвободить 19,7 млн евро, и, как утверждается, она сможет сделать это только в том случае, если получит 40 млн евро, которые еще летом ей должен был перечислить немецкий фонд Libero.

В противном случае придется ограничиться временной регистрацией Роке (на 6 месяцев), которая возможна благодаря травме хавбека Гави.

18-летний форвард был куплен "Барсой" у "Атлетико Паранаэнсе" за 30+31 млн евро.