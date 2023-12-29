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Хавбек Жироны Гарсия - приоритетная цель Барсы на зимнее трансферное окно

Испания

Клуб может предложить одного из своих игроков и деньги

Хавбек Жироны Гарсия - приоритетная цель Барсы на зимнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселоне" интересен Алеш Гарсия.

По информации Жерара Ромеро, полузащитник "Жироны" является приоритетной трансферной целью "блауграны" на зимнее трансферное окно.

"Барселона" ищет способ осуществить сделку в январе. Возможно, клуб предложит "Жироне" одного из своих игроков и определенную денежную сумму. Отмечается, что 26-летний игрок нравится Хави. Кроме того, в "Барсе" хорошо восприняли слова Гарсии о желании присоединиться к этому клубу в будущем.

В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса.

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Источник:
Jijantes FC
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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