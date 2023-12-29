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Хавбек Жироны Гарсия - приоритетная цель Барсы на зимнее трансферное окно
Клуб может предложить одного из своих игроков и деньги
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселоне" интересен Алеш Гарсия.
По информации Жерара Ромеро, полузащитник "Жироны" является приоритетной трансферной целью "блауграны" на зимнее трансферное окно.
"Барселона" ищет способ осуществить сделку в январе. Возможно, клуб предложит "Жироне" одного из своих игроков и определенную денежную сумму. Отмечается, что 26-летний игрок нравится Хави. Кроме того, в "Барсе" хорошо восприняли слова Гарсии о желании присоединиться к этому клубу в будущем.
В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса.
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