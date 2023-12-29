Хавбек Жироны Гарсия - приоритетная цель Барсы на зимнее трансферное окно

"Барселоне" интересен Алеш Гарсия.

По информации Жерара Ромеро, полузащитник "Жироны" является приоритетной трансферной целью "блауграны" на зимнее трансферное окно.

"Барселона" ищет способ осуществить сделку в январе. Возможно, клуб предложит "Жироне" одного из своих игроков и определенную денежную сумму. Отмечается, что 26-летний игрок нравится Хави. Кроме того, в "Барсе" хорошо восприняли слова Гарсии о желании присоединиться к этому клубу в будущем.

В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса.