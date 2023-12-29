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Реал продлил контракт с Анчелотти до 2026 года - Источник
Срок предыдущего контракта Карло истекал в июне
rea lmadrid
"Реал" продлил контракт с Карло Анчелотти, утверждает Relevo. По данным источника, срок нового соглашения рассчитан до 2026 года.
О подписании нового контракта "Реал" и Анчелотти договорились перед тем, как команда ушла в зимний отпуск. В "Мадриде" довольны спортивными результатами команды в этом сезоне, а также тем, как тренер руководит командой. В Анчелотти верят.
Срок предыдущего контракта Карло истекал в июне 2024 года. Анчелотти тренировал "Реал" с 2013 по 2015 год, а в 2021-м вернулся в клуб.
Под руководством итальянского специалиста "Мадрид" выиграл 10 трофеев: одну Ла Лигу, две Лиги чемпионов, по два Суперкубка Европы и клубных чемпионата мира, два Кубка Испании и один Суперкубок страны.
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